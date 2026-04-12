Israel continúa con ataques en el sur del Líbano y dron sobrevuela el norte de la Becá

La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) dijo que Israel atacó diferentes localidades del sur del país como Sidiqine y Maaroub, donde al menos seis personas murieron según este medio, aunque el Ministerio de Sanidad Pública libanés no ha emitido hasta el momento un comunicado al respecto.

La ANN informó también de ataques aéreos contra la ciudad meridional de Shaitiyeh, así como de bombardeos en las afueras de Deir Qanoun Ras Al Ain, en el sur de Tiro; contra la localidad de Kabrija, en Marjayún, y Bint Jbeil.

"La artillería israelí también bombardeó la ciudad de Yohmor", agregó este medio, que informó también de que "un dron sobrevolaba a altitud media zonas del norte de la Becá, incluyendo las ciudades de Al Ain, Labweh y Nabi Osman".

En la jornada del sábado, Israel atacó diferentes localidades como Mansouri, Jouya, Qantara o Tebnine, donde un bombardeo impactó "cerca" de un hospital público, sin que hasta el momento se hayan registrado víctimas en estas acciones, según la misma agencia.

En la noche del pasado viernes, la Presidencia libanesa anunció un primer contacto directo telefónico con Israel, a través de los embajadores de ambos países en Estados Unidos, en la que se acordó una reunión para el próximo martes, en la sede del Departamento de Estado de EE.UU. en Washington.

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En esa fecha se discutirá "el anuncio de una tregua y la fecha de inicio de las negociaciones entre el Líbano e Israel", de acuerdo con la Presidencia del país mediterráneo.

Estos avances tienen lugar después de que Israel perpetrara una oleada de bombardeos contra el Líbano el pasado miércoles que se saldó con 357 muertos en un solo día, además de 1.223 heridos, lo que sitúa en más de 2.000 el balance total de fallecidos desde el inicio del conflicto hace cinco semanas, según el Ministerio de Sanidad libanés.