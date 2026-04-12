Jordania estrecha relaciones con Siria con la mirada puesta en su reconstrucción

El rey Abdalá II de Jordania recibió en el palacio Al Husseiniya a la delegación ministerial siria encabezada por el ministro sirio de Asuntos Exteriores, Asaad al Shaibani, a quien transmitió el apoyo del reino hachemita a los esfuerzos de Siria por "preservar su seguridad, estabilidad, soberanía e integridad territorial".

El monarca jordano destacó que esta sesión representa "un paso importante" para elevar las relaciones a una "asociación estratégica integral".

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores jordano, Ayman Safadi, afirmó en una rueda de prensa conjunta con su homólogo sirio que estas reuniones reflejan "la voluntad política" de ambas partes de construir lazos "integrales" entre los dos países.

Safadi describió el encuentro como "la mayor reunión entre Jordania y Siria en la historia", con la participación de más de 30 ministros.

"Jordania apoya a Siria en el proceso de reconstrucción de una Siria libre, segura y estable, y en la soberanía de Siria sobre todo su territorio", enfatizó Safadi.

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El ministro sirio calificó a Jordania como un "socio estratégico" y señaló que "la estabilidad de Siria fortalece a Jordania, y la prosperidad de Jordania apoya a Siria".

Al Shaibani indicó que los acuerdos firmados hoy sientan las bases de una "sólida alianza" y que la ambición es convertir la relación jordano-siria en "un modelo a seguir".

Enfatizó que la reconstrucción es la prioridad máxima para Damasco, un desafío que requerirá entre 250.000 y 400.000 millones de dólares, e invitó a Jordania y a otros países de la región a participar activamente en este proceso.

"Siria está trabajando para lanzar la mayor conferencia de apoyo a la reconstrucción", anunció, y añadió que el objetivo es transformar el país "de un escenario de destrucción en un próspero centro de inversión".