Jurado Nacional Electoral de Perú anuncia demandas contra culpables de retrasar votaciones

El presidente del JNE, Roberto Burneo, dijo que la institución emprenderá acciones para que haya sanciones administrativas e incluso penales contra los que resulten responsables de estos retrasos que llegaron a ser más de cinco horas en algunos locales de votación.

Una de las novedades de estas elecciones era la ampliación del horario de votación, que pasó a ser de 7:00 a 17:00 hora local (de 12:00 a 22:00 GMT) en lugar del horario tradicional, que era de 8:00 a 16:00 hora local (13:00 a 21:00 GMT), por recomendación de misiones internacionales de observación electorales en anteriores procesos como la UE.

Pero desde primeras horas de la jornada electoral, diversas mesas de votación e incluso locales electorales no pudieron iniciar sus funciones o abrir debido a que no había llegado el material electoral o se presentaron problemas informáticos relacionados con la plataforma de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La ONPE ha atribuido esta circunstancia a la empresa encargada de repartir el material a los distintos centros, lo que impidió que estuviesen instaladas cabinas de votación, urnas e incluso listas de electores.

Burneo aseguró que "El JNE está garantizando la legalidad del proceso y que no haya una acción que pueda debilitarlo y hacer que las personas no puedan votar con normalidad", de modo que han ampliado una hora más la votación, hasta las 18:00 (23:00 GMT).

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"Los que están adentro en el momento del cierre a las 18:00, podrán ejercer el derecho al voto. Estamos exigiendo un poquito más a los miembros de mesa. Expresamos nuestras disculpas y reconocemos el compromiso cívico y servicio que están brindando al país", añadió.

Más de 27,3 millones de peruanos están convocados este domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho presidentes en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

En este proceso hay 35 candidatos presidenciales en contienda, y ninguno tiene posibilidades de alcanzar la mitad más uno de los votos en la primera vuelta para ser declarado ganador, por lo que habrá una segunda ronda entre los dos aspirantes más votados el próximo 7 de junio.