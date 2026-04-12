Keiko Fujimori visita antes de votar tumba de su padre, el expresidente Alberto Fujimori

Fujimori acudió a primera hora de la mañana de este domingo al cementerio de Lima donde reposan los restos del exmandatario, fallecido en septiembre de 2024 a los 86 años, cuando había sido inscrito en el partido fujimorista Fuerza Popular con la intención de que fuese candidato presidencial en estas elecciones.

La candidata y líder de Fuerza Popular acudió al camposanto acompañada de su hermana Sachi y de sus dos hijas Kiara y Kaori, de 18 y 16 años, respectivamente; y juntas fueron también a visitar la tumba de su madre, Susana Higuchi.

En ambas tumbas depositaron ramos de flores y se tomaron una fotografía con una estatua del exmandatario Fujimori instalada en un banco de ese cementerio.

"En los procesos electorales anteriores, ellos estaban con vida y es una forma de decirles que los tenemos presentes", dijo Keiko en declaraciones a periodistas al salir de su domicilio.

"En los últimos días, antes de que mi padre parta, me pidió que yo sea la candidata si él no podía asumir esa responsabilidad. Yo no pude contestarle cuando estaba con vida, pero cuando tomé la cesión le di un beso al cielo para decirle que aceptaba su invitación", añadió ya en el cementerio.

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Alberto Fujimori falleció el 11 de septiembre de 2024 tras pasar los últimos meses de su vida fuera de la cárcel donde cumplía desde 2005 una condena de 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos, junto a otras sentencias menores por corrupción, gracias a una sentencia judicial que validó un indulto que se le otorgó en 2017.

Durante la campaña electoral, Keiko Fujimori ha reivindicado en su totalidad el mandato de su padre, del que ella fue primera dama entre 1994 y 2000, luego de que Alberto Fujimori se separase su esposa.

La hija mayor del exgobernante, autor de un autogolpe de Estado en 1992, ha prometido devolver el orden al país frente al auge de la criminalidad de la misma forma que su padre lo hizo contra la subversión de los grupos armados Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Fujimori, que además de sin su padre llega a estas elecciones sin su esposo, el estadounidense Mark Vito Vilanella, del que se separó en 2022, y sin el juicio donde estaba acusada por lavado de dinero en la financiación irregular de sus anteriores campañas electorales, es una de las favoritas para pasar a la segunda vuelta prevista para el 7 de junio

La candidata esperará los resultados de las elecciones en un hotel del distrito limeño de San Borja, cerca de su domicilio.

Más de 27,3 millones de peruanos están convocados este domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho presidentes en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

En este proceso hay 35 candidatos presidenciales en contienda, y ninguno tiene posibilidades de alcanzar la mitad más uno de los votos en la primera vuelta, por lo que habrá una segunda ronda entre los dos aspirantes más votados el próximo 7 de junio.