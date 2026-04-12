La FINUL denuncia que un tanque israelíe embistió contra vehículos de los cascos azules

Según un comunicado de la FINUL, los incidentes ocurrieron hoy después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) bloquearan una carretera utilizada para acceder a posiciones de la fuerza internacional en esa localidad del sur del Líbano.

La misión también informó de que, durante la última semana, soldados israelíes realizaron "disparos de advertencia" en la zona que alcanzaron y dañaron vehículos de la FINUL claramente identificados.

Además, las FDI han bloqueado de forma continua los movimientos de los cascos azules en esa carretera en los últimos días, sumado a otras restricciones a la libertad de movimiento registradas en distintas zonas, agregó el organismo en la nota.

"Estas acciones son incompatibles con las obligaciones de Israel en virtud de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU y con el requisito de garantizar la seguridad de los miembros de las fuerzas de mantenimiento de la paz, así como su libertad de movimiento en todo momento", subrayó la FINUL.

La misión advirtió de que estas restricciones "obstaculizan la capacidad" de los cascos azules para informar de manera imparcial sobre las violaciones cometidas por ambas partes sobre el terreno.

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Pese a los incidentes, la FINUL reafirmó que sus miembros "permanecerán en sus puestos y seguirán informando de manera imparcial al Consejo de Seguridad sobre las violaciones que observemos".

La resolución 1701, adoptada en 2006 tras la guerra entre Israel y Hizbulá, exige el cese de las hostilidades, la retirada de las fuerzas israelíes del sur de Líbano y el despliegue de las fuerzas libanesas y de la FINUL en la zona, al tiempo que reclama el respeto a la seguridad y la libertad de movimiento del personal de la ONU.