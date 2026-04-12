Línea aérea Magnicharters suspende vuelos de próximas dos semanas por problemas logísticos

En un comunicado, la compañía indicó que atiende esta situación para encontrar una solución.

En el texto, la empresa que se autonombra 'La Aerolínea Turística de México', informó a la opinión pública que, "debido a problemas logísticos, los vuelos programados durante las próximas dos semanas no podrán llevarse a cabo".

"A nuestros clientes les comunicamos que enfrentamos esta situación con la debida diligencia para solucionarla", añadió.

La firma que cuenta con más de 30 años de servicio, fue fundada en 1994, tiempo en el que ha ofrecido a millones de pasajeros las mejores condiciones de calidad, comodidad y seguridad, señaló que "lamenta profundamente esta situación".

La aerolínea no precisó el número de pasajeros afectados por la decisión, ni como cubrirá posibles afectaciones económicas a sus usuarios.

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La flota de la empresa consta de 12 aeronaves Boeing 737 que enlazan las Ciudad de México y Monterrey con destinos turísticos como Puerto Vallarta, en Jalisco; Huatulco y Puerto Escondido, en Oaxaca; Cancún y la Riviera Maya, en Quintana Roo; así como Mérida, en Yucatán.