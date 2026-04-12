Llega a Montevideo la tradición española del Lunes las Aguas y su hornazo

Esta tradición típica de la provincia de Salamanca, que se celebrará mañana, transciende fronteras locales y ha sido llevada ya a Madrid y también Bruselas por antiguos alumnos universitarios, que ahora ven el momento de 'exportarla' a América.

Lomo, jamón, chorizo, huevo cocido y una masa horneada de pan con todo el cariño son ingredientes principales del hornazo, con origen en el siglo XVI.

En aquel momento, cuenta una leyenda, un clérigo llamado Cienfuentes, más conocido como 'Padre putas', capitaneaba una particular expedición de estudiantes de la Universidad de Salamanca que ayudaban a las prostitutas a cruzar el río Tormes de regreso a la ciudad después de haber sido 'desterradas' durante Curesma y Semana Santa.

Eso ocurría el primer lunes después de la Pascua de Resurrección, aunque ahora se recuerda ya sin las connotaciones de aquellos tiempos, pero con las tajadas de embutido como centro de una celebración cada vez más gastronómica.

Esta jornada es "mucho más que una tradición local", ya que se trata de "una oportunidad para proyectar nuestra identidad cultural al mundo", explicaron los responsables de la asociación de antiguos estudiantes Alumni.

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En Madrid, mantienen viva la tradición con una reunión en parque del Retiro de más de medio centenar de personas, en la que el hornazo llega directamente desde Salamanca.

En Bruselas, la celebración también será posible gracias al envío del producto de una empresa salmantina, lo que permitirá a los participantes reproducir la experiencia gastronómica en el corazón de Europa.

En el caso de Uruguay, donde comienza este año, serán los propios participantes los que elaboren el hornazo, tras haber aprendido la receta en clases de cocina impartidas en el intercambio cultural promovido por la Universidad de Salamanca.