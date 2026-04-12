Meloni felicita a Magyar por su "clara" victoria en Hungría y agradece a su "amigo" Orbán

"Felicitaciones por la clara victoria electoral a Péter Magyar, a quien el Gobierno italiano desea buen trabajo", escribió la mandataria ultraderechista en sus redes sociales.

Asimismo, agradeció a su "amigo", el ultranacionalista Orbán, por la "intensa colaboración" de estos años.

"Italia y Hungría son naciones unidas por un profundo vínculo de amistad y estoy segura de que seguiremos colaborando con espíritu constructivo en interés de nuestros pueblos y de los desafíos comunes a nivel europeo e internacional", terminó Meloni.

Este domingo Péter Magyar y su partido conservador Tisza han conseguido acabar con la hegemonía en Hungría de dieciséis años de Orbán, quien ya ha reconocido su derrota.