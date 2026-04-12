Muere un matrimonio en región fronteriza de Rusia en ataque anterior a la tregua pascual

Los equipos de rescate encontraron este domingo los cuerpos del hombre y la mujer en una casa del distrito de Shebékino, el más castigado por la guerra, precisó Gladkov en su canal de Telegram.

El ataque, según el gobernador, tuvo lugar el sábado en torno a las 15.00, es decir, antes de que a las 16.00 entrara en vigor la tregua con ocasión de la Pascua ortodoxa.

A su vez, el gobernador de la vecina Kursk, Alexandr Jinshtein, informó este domingo sobre el derribo de nueve drones en las últimas 24 horas, que dejaron tres heridos, incluido un niño.

El Ministerio de Defensa de Rusia acusó este domingo al ejército ucraniano de cometer casi 2.000 violaciones del alto el fuego, en su mayoría al lanzar drones de vigilancia sin carga explosiva, desde que comenzó la tregua pascual el sábado por la tarde.

Por su parte, Ucrania acusó a Rusia de casi 2.300 rupturas del alto el fuego en el mismo plazo, lo que contradice la afirmación de Moscú, en el mismo comunicado, de que sus tropas han respetado la tregua pascual en línea con la orden del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Vladímir Putin.

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"Hasta las 7:00 AM (4:00 AM GMT) se habían registrado 2.299 casos de infracciones al alto el fuego. En concreto: 28 acciones de asalto enemigas, 479 bombardeos de artillería, 747 ataques con drones kamikaze Lancet y Molniya y 1.045 ataques con drones FPV", denunció el Estado mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

No obstante, durante este periodo no hubo ataques con misiles, bombas aéreas guiadas o drones de tipo Shahed, agregó.

Medios ucranianos como Ukrainska Pravda destacaron entre otros incidentes que en la noche del sábado al domingo tres sanitarios resultaron heridos cuando un dron ruso impactó contra una ambulancia en Sumi, en el norte del país, según confirmó el jefe de la administración militar regional Oleg Grigorov.

La tregua pascual expira en la medianoche de hoy, domingo, cuando se celebra la Pascua ortodoxa, la festividad religiosa más popular en ambos países.

Éste es el cuarto alto el fuego desde el comienzo de la guerra en febrero de 2022 entre rusos y ucranianos, cuyas negociaciones de paz con mediación de Estados Unidos están estancadas desde hace casi dos meses debido al conflicto en Irán.

En cuanto a una posible prolongación del alto el fuego propuesta por Kiev, el Kremlin señaló que el anuncio se suscribe exclusivamente a la Pascua ortodoxa y tiene "un carácter humanitario".