Netanyahu cruza a territorio libanés y advierte de que "queda mucho trabajo por hacer"

"Hemos realizado una labor enorme, logros extraordinarios, aún queda mucho por hacer, y lo estamos haciendo", dijo Netanyahu, según un comunicado difundido por su oficina en el que se detalla que el primer ministro israelí se encontraba en el sur de Líbano.

El mandatario -que estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Israel Katz, y por el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir- aseguró que "la guerra continúa, incluso dentro de la zona de seguridad del Líbano".

Concretamente al sur de río Litani, una extensión de terreno de algo menos del 10 % de Líbano que el Ejército ocupa desde la guerra regional que iniciaron, junto a Estados Unidos, contra Irán, y a la que la milicia chií libanesa Hizbulá se sumó en apoyo a Teherán.

"Una de las cosas que vemos aquí es que hemos cambiado radicalmente el panorama de Oriente Medio. Nuestros enemigos, Irán y el eje del mal, vinieron a destruirnos, y ahora simplemente luchan por su propia supervivencia", aseguró Netanyahu.

Mientras, también este domingo al menos cinco personas murieron y otras 25 resultaron heridas en un ataque del Ejército de Israel contra la ciudad de Qana, en el sur del Líbano, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública libanés.

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Estos ataques se producen después de que la Presidencia del Líbano anunciara el viernes que hubo un primer contacto directo telefónico con Israel, a través de los embajadores de ambos países en Estados Unidos, en la que se acordó una reunión el próximo martes en la sede del Departamento de Estado en Washington para discutir el anuncio de una tregua.

Además, Israel perpetró una oleada de bombardeos contra el Líbano el pasado miércoles que se saldó con 357 muertos en un solo día, además de 1.223 heridos, lo que sitúa en más de 2.000 el balance total de fallecidos desde el inicio del conflicto hace cinco semanas, según el Ministerio de Sanidad libanés.