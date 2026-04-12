Organismo marítimo denuncia un intento de abordaje a un velero en el mar Rojo

El incidente ocurrió a unas 54 millas náuticas al sudoeste del puerto de Hodeidah, una zona controlada por las milicias hutíes de Yemen.

Según indicó UKMTO en un aviso, una lancha con unas 10 o 12 personas a bordo (4 o 5 de ellas con armas automáticas) se acercó al velero, al que pidieron que se detuviera.

Cuando el velero rehusó parar, la lancha intentó colocarse a su lado para un abordaje, pero el capitán de la embarcación atacada lanzó una bengala y los asaltantes suspendieron su maniobra y se retiraron, añadió UKMTO.