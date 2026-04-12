Pakistán da por concluidas las negociaciones y pide a partes que sigan con alto el fuego

"Esperamos que ambas partes mantengan un espíritu positivo para lograr una paz duradera y la prosperidad para toda la región y más allá. Es imperativo que las partes sigan cumpliendo su compromiso con el alto el fuego", dijo el ministro de Asuntos Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, en un comunicado.

Las conversaciones de paz, el primer contacto directo al más alto nivel entre Estados Unidos e Irán desde hace 47 años, terminaron al amanecer de esta mañana tras 21 horas de diálogo sin que se llegara a un acuerdo, según afirmó el vicepresidente estadounidense, JD Vance, en una comparecencia ante los medios en la capital paquistaní.

El ministro paquistaní no hizo referencia en su comunicado al contenido de las negociaciones, pero sí puso en valor el papel de su país como mediador clave.

"Junto con el Jefe de las Fuerzas Armadas y Jefe del Estado Mayor del Ejército, Syed Asim Munir, contribuí a la mediación en varias rondas de intensas y constructivas negociaciones entre ambas partes, que se prolongaron durante las últimas 24 horas y concluyeron esta mañana", indicó el jefe de la diplomacia, que expresó su gratitud a ambas partes por "reconocer los esfuerzos de Pakistán para contribuir al alto el fuego y su papel de mediador.

"Pakistán ha desempeñado y seguirá desempeñando un papel fundamental para facilitar el diálogo y la interacción entre Irán y Estados Unidos en el futuro", aseveró, sin dar más detalles sobre si habrá una segunda fase de las conversaciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La delegación estadounidense dejó Islamabad con una "última" oferta "muy simple" para Irán: un "acuerdo de entendimiento".

Y es que, según Vance -que no ha querido entrar en detalles de las negociaciones-, el principal escollo de este día completo de negociaciones ha sido que Irán no ha asumido un compromiso de no buscar un arma nuclear a largo plazo.

"El hecho es que necesitamos ver un compromiso firme de que no buscarán un arma nuclear ni las herramientas que les permitirían obtenerla rápidamente. Ese es el objetivo principal del presidente de Estados Unidos, y eso es lo que hemos intentado lograr a través de estas negociaciones", dijo.