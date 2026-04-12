Pekín anuncia medidas para reforzar vínculos con Taipéi tras visita de oposición taiwanesa

El plan, presentado por la Oficina de Asuntos de Taiwán del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), contempla una decena de medidas orientadas a ampliar los intercambios económicos, sociales y culturales, así como a impulsar mecanismos de comunicación entre el Partido Comunista chino (PCCh) y el Kuomintang (KMT), y cuya aplicación dependerá en parte de la cooperación entre ambas partes.

Entre las iniciativas destacan la reactivación de vuelos directos regulares entre ambos lados del estrecho, con la inclusión de nuevas ciudades del interior chino, y el impulso a la movilidad de personas, incluida la posibilidad de retomar los viajes individuales de residentes de Shanghái y la provincia de Fujian a la isla.

El paquete incluye además medidas para facilitar la entrada de productos agrícolas y pesqueros taiwaneses en el mercado continental, simplificar el registro de empresas alimentarias de la isla y promover el desarrollo de pequeñas y medianas empresas taiwanesas en China.

En el ámbito económico, el plan plantea crear nuevos mercados de pequeño comercio, apoyar la actividad pesquera taiwanesa y desarrollar infraestructuras portuarias, además de promover una mayor integración en zonas próximas al estrecho, con suministro compartido de agua, electricidad y gas con Kinmen y Matsu y posibles conexiones marítimas con Fujian.

En el terreno cultural, prevé ampliar la difusión de producciones taiwanesas en el continente y fomentar la participación de profesionales de la isla en la industria audiovisual, incluidos formatos digitales como los microdramas.

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Las autoridades chinas indicaron que estas medidas buscan promover el "desarrollo pacífico" de las relaciones a través del estrecho y mejorar el bienestar de la población en ambos lados.

El anuncio se produce tras el encuentro celebrado el viernes en el Gran Palacio del Pueblo, el primero entre dirigentes del PCCh y el KMT en casi una década, en un contexto marcado por el aumento de la presión militar de China sobre la isla y por la posible visita a Pekín del presidente estadounidense, Donald Trump, en las próximas semanas.

Desde la llegada al poder en 2016 del Partido Democrático Progresista (PDP), de tendencia soberanista, China ha suspendido los contactos oficiales con el Gobierno taiwanés y ha intensificado su presión política, diplomática y militar sobre la isla, que considera parte de su territorio.