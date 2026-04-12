Protestas en España contra la guerra de Irán y apoyo a la flotilla solidaria con Gaza

En Madrid, unas cien personas, según las autoridades, se concentraron enfrente del Ministerio de Asuntos Exteriores para apoyar a la flota solidaria con Gaza, que no pudo salir finalmente este domingo de Barcelona, como estaba previsto, debido a las malas condiciones meteorológicas.

La movilización confluyó simbólicamente con los actos previstos en el puerto de Barcelona para acompañar la salida de los barcos, que solo zarparon de donde estaban amarrados para atracar en otro puerto de esa ciudad mediterránea.

Está formada por 70 barcos civiles y mil personas, cuyo objetivo es romper el bloqueo que Israel impone a la franja palestina, llevar ayuda humanitaria y concienciar al mundo sobre el conflicto que sufre su población.

También hubo manifestaciones contra la guerra, EE.UU. e Israel y de apoyo a la flotilla en ciudades como Santiago de Compostela o Logroño, donde los activistas echaron un centenar de barcos de papel a 'navegar' en un estanque de la ciudad como representación de la flotilla.

En Barcelona, la secretaria general del partido izquierdista Podemos, Ione Belarra, exigió al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, que emprenda "acciones" contra Israel por sus ataques al pueblo palestino y que no se quede solo con las "palabras". También denunció que están "intactos" los contratos de armamento entre España y Israel.

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El eurodiputados de Comun (izquierda de la región de Cataluña) Jaume Asens pidió al Ejecutivo que una fragata de la Marina acompañe a la flotilla cuando parta hacia Gaza.

Las protestas de este domingo llegan después de una semana en que volvieron a tensarse las relaciones diplomáticas entre los Gobiernos de Israel y España.

Sánchez ha sido muy crítico con las operaciones militares israelíes tanto en Gaza como el Líbano y contrario frontalmente a los bombardeos de EE.UU. e Israel sobre Irán por considerar que violan el derecho internacional.

El último episodio de esa tirantez llegó por la quema de un muñeco que representaba al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en las fiestas de Pascua de un pueblo (la tradicional 'quema del Judas' de muchas poblaciones españolas). Israel convocó a la encargada de negocios española para recibir una reprimenda.

A su vez, el Ministerio de Asuntos Exteriores español rechazó el sábado las acusaciones de antisemitismo de Israel y afirmó que el país está "comprometido" con la lucha contra cualquier forma de odio o discriminación "sin excepciones".