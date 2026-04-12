Rescatan más de 200 pájaros embadurnados de petróleo en el mar Negro

Los servicios de emergencia creen que las aves se posaron en una mancha de crudo que se encuentra a unos 11 kilómetros de la costa en la región de Krasnodar.

Las autoridades sospechan que la causa del vertido sean los continuos ataques ucranianos con drones de asalto contra los petroleros que surcan los mares Negro y Azov.

Los especialistas del centro de rehabilitación animal Zhemchuzhnaya (Perla) en Anapa están intentando salvar la vida de los pájaros, cuyas imágenes publicaron en su canal de Telegram. En ellas se puede ver a los pájaros completamente ennegrecidos en cajas de cartón.

Además, los colaboradores de dicho centro solicitaron a los vecinos de la región no sólo agua y productos de higiene, sino voluntarios para limpiar las aves, que no dejan de llegar a sus instalaciones.

En medio de una fuerte tormenta dos petroleros rusos naufragaron en diciembre de 2024 en el estrecho de Kerch que separa el Azov del mar Negro y vierte a sus aguas miles de toneladas de productos petroleros.