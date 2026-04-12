Sánchez busca en China reducir el déficit comercial y fortalecer la alianza tecnológica

Sánchez llegó este sábado a Pekín acompañado de su esposa, Begoña Gómez, e iniciará el lunes una agenda oficial de tres días durante la que se verá con las principales autoridades del país: el presidente, Xi Jinping; el primer ministro, Li Qiang; y el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular, Zhao Leji.

Pero más allá de fortalecer con ellos las relaciones políticas, en un momento que el Ejecutivo español considera de especial relevancia debido a la situación mundial y ante crisis como la de Oriente Medio, el aspecto económico es clave también en esta visita, la cuarta que realiza en cuatro años, aunque es la primera de carácter oficial según el lenguaje diplomático.

Con sus reuniones en Pekín, Sánchez aspira a aumentar las inversiones chinas en España y reducir el desequilibrio comercial existente entre los dos países.

En 2025, el déficit comercial de España con China fue algo superior a los 42.000 millones de euros, pese a que las exportaciones crecieron un 6,8 %, hasta casi 8.000 millones.

Según fuentes de su Gobierno, Sánchez desea impulsar una mejora del acceso al mercado y una diversificación de las exportaciones españolas hacia sectores de mayor valor añadido.

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La reducción del déficit comercial estaba también presente entre los objetivos de los viajes anteriores del jefe del Ejecutivo a Pekín, y aunque ha seguido aumentando, las fuentes citadas subrayan que hay guiños de las autoridades chinas que evidencian que el trabajo está dando sus frutos.

Así, esta misma semana, a poco de iniciarse el viaje de Sánchez, el Ministerio de Comercio chino presentó un plan para impulsar sus importaciones en el que ha incluido a España como uno de los países prioritarios del año para facilitar la entrada de productos extranjeros en su mercado.

Son asuntos que estarán presentes en las reuniones de Sánchez con las principales autoridades chinas y también en otras que mantendrá con inversores.

En los últimos años, ha ido creciendo la presencia de capital de China en España, que llegó a 4.698 millones de euros en 2024 y se concentra en ámbitos como la automoción, los servicios financieros o la maquinaria industrial.

La pretensión es seguir impulsando inversiones de calidad, orientadas a la innovación, la creación de empleo y el fortalecimiento de sectores estratégicos.

El ámbito tecnológico estará muy presente en la primera jornada de la agenda oficial de Sánchez, quien este lunes visitará la universidad Tsinghua, una de las más prestigiosas de China.

Alií tendrá una intervención ante un público compuesto principalmente por estudiantes de la Escuela de Economía y Gestión, de Ciencias Sociales, de Relaciones Internacionales y del Departamento de Lenguas y Estudios Extranjeros.

Posteriormente se trasladará a la Academia China de Ciencias, donde visitará una exposición con una selección de proyectos de colaboración científica y tecnológica en ámbitos como la astronomía, espacio y satélites, aceleradores de partículas, ciencias marinas, agricultura y alimentación.

La astronomía es de los asuntos donde más investigadores de ambos países cooperan de forma estable, y en el capítulo del espacio, España y China trabajan juntos en una misión espacial científica denominada SMILE y que estudia la interacción entre el sol y la Tierra.

En ese acto, la Academia de Ciencias entregará a Sánchez una cátedra honoraria que anteriormente han recibido otras personalidades, como los premios Nobel Paul Nurse, David Gross y Samuel C.C. Ting.

La agenda del lunes la cerrará con una visita al parque científico de la empresa tecnológica Xiaomi.