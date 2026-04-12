Siniestros de tránsito, causa del 25 % de atenciones en la red pública de salud en Ecuador

La tendencia se mantiene ya que, en el 2025, estas atenciones representaron el 26 %, indicó este domingo la Coalición Movilidad Segura.

"Lejos de ser un tema que parecería sólo de movilidad, los siniestros viales se han convertido en un problema crítico de salud pública que compromete la sostenibilidad del sistema sanitario nacional y genera un alto costo para el Estado", dijo Gladys Meléndez, vocera de la Coalición.

De acuerdo con un estudio del Banco Mundial, la atención de salud a víctimas de siniestros viales en Ecuador implica un costo aproximado de 280 millones de dólares anuales.

De ese total, 201 millones de dólares (70 %) corresponden a atención médica -a través de la Red Pública Integral de Salud y la red privada complementaria-, mientras que 61 millones de dólares se destinan a compensaciones, pensiones y transferencias, y 18 millones de dólares a costos administrativos públicos.

La Coalición apunta que la siniestralidad vial sigue mostrando una dimensión alarmante en el país pues, según datos de la Agencia Nacional de Tránsito, en 2025 se registraron 20.346 siniestros viales, que dejaron 17.932 personas lesionadas y 2.354 fallecidas en el lugar del siniestro.

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La información levantada para enero de 2026 muestra que la mayor concentración de atenciones médicas y eventos por siniestros viales se registra en Quito (Pichincha), Guayaquil (Guayas), Tungurahua, Chimborazo, El Oro, Sucumbíos, Los Ríos y Azuay, "lo que evidencia la necesidad de respuestas focalizadas en los territorios con mayor carga sanitaria y mayor recurrencia de estos hechos".

La Coalición por la Movilidad Segura es una iniciativa colaborativa creada en 2022 que reúne a más de 60 organizaciones y actores de la sociedad civil que trabajan por una movilidad segura y sostenible, y por la prevención de muertes y lesiones causadas por siniestros de tránsito.