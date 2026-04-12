Starmer dice que el triunfo de Magyar en Hungría es "histórico" para la democracia europea

"Enhorabuena, Peter Magyar, por tu victoria electoral. Este es un momento histórico, no solo para Hungría, sino para la democracia europea", escribió el líder británico en su perfil de la red social X.

Starmer expresó asimismo su interés en trabajar con Magyar "por la seguridad y la prosperidad" del Reino Unido y Hungría.

Con este breve mensaje, el mandatario del Reino Unido se unió a una larga lista de líderes europeos en las felicitaciones al líder opositor del partido Tisza, que logró desbancar a la formación gobernante Fidesz, del ultranacionalista Viktor Orbán, tras 16 años en el poder.

Con más de un 80 % de los votos escrutados, Magyar superaba una mayoría de dos tercios en el Parlamento húngaro, lo que le podría permitir llevar a cabo su promesa electoral de reconstruir el Estado de Derecho en Hungría con una nueva Constitución después de las reformas de Orbán.