Von der Leyen celebra que Hungría retome "su camino hacia Europa"

"Hungría ha elegido a Europa. Europa siempre ha elegido a Hungría. Un país retoma su camino hacia Europa. La Unión se fortalece", afirmó la jefa del Ejecutivo europeo a través de un mensaje en redes sociales, escrito también en húngaro.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, también felicitó a Magyar, quien además es eurodiputado por el Partido Popular Europeo, y añadió que "el lugar de Hungría está en el corazón de Europa".

Tras el recuento de 72,4 % de las papeletas, la oposición logró 138 de los 199 escaños, frente a 54 del hasta ahora gobernante partido Fidesz, que gobernó el país centro uropeo desde 2010 con mayorías absolutas.

El propio Orbán reconoció hoy su derrota en las elecciones legislativas y felicitó por la victoria a su rival.