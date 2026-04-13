Al 53 % del escrutinio en Perú, un candidato presidencial muerto recibe más de 6.400 votos

Becerra, un funcionario municipal de larga trayectoria y líder sindical, que era candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE), hacía parte de los 36 inscritos para las elección generales.

El difunto candidato, que perdió la vida al salirse de la carretera el automóvil donde viajaba entre las regiones de Huancavelica y Ayacucho, es el penúltimo candidato en el escrutinio, por delante incluso de Carlos Jaico (Perú Moderno), exsecretario del Despacho Presidencial durante el mandato del izquierdista presidente Pedro Castillo (2021-2022).

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados este domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho mandatarios en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

La jornada estuvo marcada por problemas en la distribución del material electoral en varios distritos de Lima, que provocó retrasos en el inicio del sufragio e incluso el impedimento de votación en 187 mesas en la capital, que dejó sin ejercer su derecho a unas 52.000 personas, algo que después el Jurado Nacional de Elecciones ordenó que se solucionara con la ampliación de la votación hasta este lunes.