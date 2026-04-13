Arzobispo de Santiago respalda a León XIV tras ataques de Trump: "Es un hombre de bien"

"El Papa León XIV es un hombre de bien, forjado por años de oración, estudio y cercanía con los pobres. Ello ha formado en él un corazón que se inclina ante el desvalido", dijo Chomalí en una publicación difundida a través de su cuenta en la red social X.

"Prefiere obedecer a Dios antes que a los hombres. Su valentía le viene de sus convicciones más profundas, de Dios, y no de las pasiones. Tenemos un líder coherente que nos traza un camino sin retorno: promover la paz siempre y bajo toda circunstancia", concluyó.

Al igual que figuras internacionales como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el cardenal chileno salió en defensa del sumo pontífice tras el ataque de Trump del domingo en su red Truth Social, en el que lo tildó de "débil" y lo acusó de "complacer a la izquierda radical" y "dañar a la Iglesia católica".

"El papa León es débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior. Habla del 'miedo' a la Administración Trump, pero no menciona el miedo que la Iglesia católica y todas las demás organizaciones cristianas sintieron durante la pandemia", publicó Trump en referencia a las restricciones para celebrar misas durante la emergencia sanitaria mundial.

"No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga armas nucleares o que piense que es terrible que Estados Unidos haya atacado a Venezuela, un país que enviaba enormes cantidades de drogas a Estados Unidos y, peor aún, que liberaba a asesinos, narcotraficantes y criminales en nuestro país", lanzó el mandatario estadounidense.

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León XIV asumió como el 267 pontífice de la historia en mayo de 2025, y desde entonces ha criticado en reiteradas ocasiones la política migratoria trumpista y la guerra en Oriente Medio.

Durante esta misma jornada, mientras viajaba rumbo a Argelia, el sumo pontífice descartó tener "intención de entrar en un debate" con Trump, y reafirmó que su mensaje sigue siendo "promover la paz".

"Seguiré alzando la voz con firmeza contra la guerra, promoviendo la paz, el diálogo y las relaciones multilaterales entre los Estados con el fin de encontrar soluciones justas a los problemas", apuntó.

"Hay demasiada gente que sufre en el mundo hoy en día (...) Se mata a demasiados inocentes. ⁠Y creo que alguien debe alzarse ⁠y ​decir que hay un camino mejor", subrayó ante la prensa.