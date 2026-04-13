Baréin afirma haber derribado 7 drones en medio de conversaciones de paz entre EEUU e Irán

El Ejército bareiní publicó en su cuenta de Instagram el recuento total de misiles y drones interceptados desde el inicio de los ataques iraníes contra el golfo Pérsico el 28 de febrero: 194 misiles y 523 drones, siete más respecto a los 516 contabilizados el pasado 11 de abril.

El comunicado no ofreció detalles sobre los derribos de las últimas 24 horas, mientras que las alarmas antiaéreas no sonaron en la capital bareiní de Manama durante este periodo, según pudo constatar EFE.

Sin embargo, el Mando General del Ejército de Baréin instó a la población a "extremar la precaución y a abstenerse de acercarse o tocar cualquier objeto extraño o sospechoso que pueda ser vestigio de la agresión iraní", algo que de lo que se ocuparán unidades especializadas.

Baréin sería así el único país del golfo Pérsico en anunciar el derribo de drones durante las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán que tuvieron lugar en Islamabad durante el fin de semana y después de que varios países árabes anunciaran el levantamiento de restricciones ante la tregua en vigor desde la semana pasada.

Irán no es el único que lanza drones y misiles desde el inicio de la guerra, ya que grupos armados aliados también han atacado Israel e intereses estadounidenses en Oriente Medio en defensa de la República Islámica.

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El grupo chií libanés Hizbulá mantiene sus ataques contra Israel, mientras que los rebeldes hutíes del Yemen también han disparado misiles contra el Estado judío y las milicias proiraníes en Irak han lanzado proyectiles contra diferentes bases militares y sedes diplomáticas de Estados Unidos en la región.

El último ataque registrado en el golfo Pérsico fue el pasado jueves en Kuwait, una acción que provocó graves daños en un emplazamiento de la Guardia Nacional y causó varios heridos en medio de la tregua, pero el Ministerio de Exteriores kuwaití acusó a Irán "y a sus aliados" del lanzamiento de esos proyectiles.