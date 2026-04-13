BBVA pide prudencia sobre Venezuela y ve con esperanza un futuro de "prosperidad"

El grupo financiero internacional afronta la nueva situación "con esperanza de que se abra un futuro de prosperidad para el país después de tanto sufrimiento", comentó Torres en la primera jornada Foro Económico Wake Up! Spain, organizado por el periódico El Español.

No obstante, consideró que "hay que ser prudentes" porque es el principio del cambio y el BBVA en estos momentos está centrado en atender a sus clientes en Venezuela, donde el banco lleva establecido más de 25 años.

Venezuela vive una etapa de cierto aperturismo desde que Delcy Rodríguez asumiera el poder como presidenta encargada en enero pasado, después de que Nicolás Maduro fuera apresado por fuerzas militares norteamericanas y llevado a territorio estadounidense, donde está acusado de narcotráfico y otros delitos.

Torres se refirió también al trabajo de la entidad financiera en el continente americano y recordó su liderazgo "claro" en México, donde obtiene más de la mitad de sus beneficios mundiales, un país que tiene la ventaja estructural de ser el socio por excelencia de Estados Unidos, dijo.

En el caso concreto de América del Sur, habló de un dinamismo comercial en estos momentos y mejores perspectivas que en el pasado.