Bloqueo de EE.UU. de Ormuz impactará negativamente en mercado internacional, según Kremlin

"Lo más probable es que estas acciones continúen impactando negativamente a los mercados internacionales", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Aún así, el Kremlin avisó que muchos de los detalles de las acciones de Estados Unidos "siguen sin estar claros", por lo que descartó hacer más comentarios al respecto.

Paralelamente, el Kremlin recordó que la propuesta del presidente ruso, Vladímir Putin, de retirar el uranio enriquecido de Irán sigue vigente.

"Rusia sigue dispuesta a ofrecer sus servicios para contribuir a la desescalada de las tensiones en torno a Irán", añadió Peskov, aunque matizó que esta propuesta no ha contado con "demanda".

La semana pasada, la empresa estatal rusa de energía nuclear Rosatom confirmó que está dispuesta a ayudar en el problema nuclear de Irán.

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"No tenemos ningún problema con que Irán acepte recibir el uranio, reduzca su enriquecimiento y pague a sus aliados con uranio natural, dinero u otros suministros de su interés", informó el director de Rosatom, Alexéi Lijachov.