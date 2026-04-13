Bruselas inspecciona por sorpresa a una empresa chocolatera por un posible caso de cártel

La institución, que como es habitual no reveló de qué compañía ni países se trata, teme que la empresa inspeccionada haya infringido las normas de la Unión Europea que prohíben los cárteles y las prácticas comerciales restrictivas, así como el abuso de posición dominante en el mercado, según informó en un comunicado.

En concreto, el Ejecutivo comunitario investiga una posible segmentación del mercado a través de la imposición de restricciones al comercio de bienes entre diferentes Estados miembro del mercado único y de obstáculos a las compras multinacionales.

La Comisión recordó que las inspecciones sin previo aviso son una fase preliminar de investigación sobre presuntas prácticas contrarias a la competencia y no implican que la empresa sea culpable de esa conducta ni prejuzgan el resultado final de las pesquisas.

Bruselas no cuenta con un plazo preciso para cerrar este tipo de investigaciones, cuya duración depende de factores como la complejidad del caso o el grado de cooperación de las empresas implicadas.