Canadá indica a Pakistán que el alto el fuego en Oriente Medio debe incluir al Líbano

La Oficina del Primer Ministro de Canadá explicó en un comunicado que Carney también agradeció a Sharif el "papel clave estratégico" de Pakistán al facilitar "una primera ronda de conversaciones entre EE.UU. e Irán".

Durante su conversación, Carney y Sharif trataron la situación en Oriente Medio y subrayaron "la necesidad de un acceso libre y seguro a través del estrecho de Ormuz", así como la protección de civiles y de la infraestructura civil "en la región del golfo (Pérsico)" y en el resto de Oriente Medio.

Tras la conversación entre los dos líderes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá informó que un ciudadano canadiense murió en el sur del Líbano, región que ha sido invadida por las fuerzas armadas israelíes, las cuales han causado la muerte de centenares de personas.

La ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, expresó en un comunicado sus más profundas condolencias a la familia del fallecido, identificado por medios canadienses como Hassan Haidar, aunque no indicó quién era responsable de su muerte.

"Canadá apoya con firmeza los esfuerzos del Gobierno libanés para restaurar y ejercer la total autoridad del Estado, incluido el desarme de Hizbulá. Solicitamos a Israel que cese sus ataques y animamos a Israel y al Líbano a que alcancen una solución duradera y diplomática para poner fin al conflicto", añadió Anand.

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Según señaló su hermano, Hussein Haidar, en una conferencia de prensa este lunes, Hassan Haidar murió la semana pasada tras ser atacado por un dron cuando estaba en su residencia en el sur del Líbano.