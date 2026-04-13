Cardenal peruano Castillo sale en defensa de León XIV frente a Trump y defiende su misión

"El primado de Perú rechazó las declaraciones del presidente Donald Trump, quien ha pretendido desautorizar a un papa que está haciendo la misión de Jesús", sostuvo el Arzobispado de Lima en un comunicado.

El cardenal Castillo se ha pronunciado para expresar su respaldo al papa León XIV, señalando que el pontífice "toma las mismas palabras de Cristo y, por lo tanto, predica el Evangelio".

"Él no se dedica a pelearse con ningún político ni gobernante", apostilló.

Agregó que Prevost, que sirvió durante décadas en Perú, donde fue obispo de la ciudad de Chiclayo, pone en su sitio, desde el punto de vista ético y profundamente cristiano, la verdadera forma que el cristianismo debe tener, la pacificación del mundo y el encuentro entre las personas.

"Por eso, damos nuestro respaldo ante las declaraciones de un gobernante que ha pretendido desautorizar a un Papa que está haciendo su misión, la misión de Jesús", indicó Castillo.

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Trump, en un largo mensaje en su red Truth Social, instó al pontífice a "concentrarse en ser un gran papa, no un político", porque, aseguró, "está perjudicando a la Iglesia católica".

Tras estas declaraciones, Trump publicó en la noche del domingo una imagen que parece ser creada por inteligencia artificial en la que se muestra encarnando a la figura de Jesucristo y aparentemente sanando a un enfermo postrado en una cama.

Tras las críticas del presidente, León XIV afirmó ante medios en el vuelo de ida a la ciudad de Argel, capital de Argelia, que no considera su papel como político ni quiere entrar a debate con el mandatario, "basta de guerras", dijo

Durante este viaje que es primera etapa del viaje apostólico a África, León XIV afirmó que seguirá "alzando la voz contra la guerra, tratando de promover la paz, fomentando el diálogo y el multilateralismo con los Estados para buscar soluciones a los problemas".