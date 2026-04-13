Catar pide a Irán consolidar tregua con EEUU y no utilizar Ormuz como "carta de presión"

El Ministerio de Exteriores de Catar dijo en un comunicado que ambos políticos mantuvieron una llamada telefónica en la que abordaron "los últimos acontecimientos relacionados con el alto el fuego y la necesidad de consolidarlo", sin hacer referencia al colapso de las negociaciones en Islamabad entre EE.UU. e Irán de este fin de semana.

En este sentido, el también primer ministro catarí pidió que "todas las partes respondan positivamente a los esfuerzos de mediación en curso" para "abordar las causas profundas de la crisis" y llegar a "un acuerdo sostenible para evitar una nueva escalada".

"Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de abrir las rutas marítimas, garantizar la libertad de navegación y abstenerse de utilizarlas como carta de presión o negociación", añadió Exteriores catarí, en referencia al bloqueo de Ormuz, la vía por la que transita alrededor de una quinta parte del petróleo mundial.

Abdulrahman recordó a Araqchí las "repercusiones negativas" de estas restricciones a la navegación, no solo para los países árabes del golfo Pérsico -cuyas economías dependen casi por completo del comercio de hidrocarburos- sino también para el suministro mundial de la energía y los suministros.

Araqchí también mantuvo una llamada este lunes con el jefe de la diplomacia de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, con quien abordó las negociaciones de paz con Estados Unidos e "intercambiaron opiniones al respecto", según un comunicado de Exteriores saudí que no aportó más detalles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De hecho, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, viajará a Arabia Saudí en las próximas 48 horas tras el estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad, informaron fuentes gubernamentales paquistaníes.

El viaje tendría lugar después de que las delegaciones encabezadas por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, abandonaran la mesa de diálogo el domingo tras 21 horas de reunión a puerta cerrada.

Pese a esto, Islamabad busca asegurar una segunda ronda de negociaciones entre Irán y EE.UU. y una extensión del alto al fuego más allá del 22 de abril.