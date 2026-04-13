Corte europea acepta revisar demanda del ex primer ministro Sócrates contra el Estado luso

El anuncio fue realizado en una rueda de prensa en Bruselas, donde estuvo presente el propio Sócrates y sus abogados, que precisaron que la corte ha identificado "problemas legales serios" en este proceso tras realizar un análisis inicial.

Los letrados de Sócrates precisaron que no es que haya una decisión final a favor del exjefe de Gobierno, ya que el tribunal todavía podría desestimar el caso conforme reciba más información, aunque consideraron que sería "muy raro".

Uno de los abogados, Christophe Marchand, del bufete Jus Cogens, explicó que el TEDH ha aceptado analizar las denuncias de Sócrates sobre presuntas irregularidades en su caso, como el tiempo que ha pasado desde que fue detenido en 2014 hasta el comienzo de su juicio el año pasado o las filtraciones de información confidencial a la prensa a lo largo de estos años.

Marchand lamentó la no adopción de medidas "eficientes" en Portugal para evitar estas irregularidades.

"Esto confirma que el trabajo que hemos hecho estos últimos daños es necesario y muy importante en este momento, porque, como hemos dicho antes, la decisión de la Corte es muy excepcional", dijo el abogado, quien sostuvo que no se ha respetado el derecho de su cliente al debido proceso en Portugal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La causa en el tribunal europeo tendrá varias fases, ya que tras esta acepción inicial, la corte debe enviar preguntas al Gobierno portugués, que el Ejecutivo tendrá que responder por escrito.

Posteriormente se procederá a una etapa de negociación entre las partes y, si no se alcanza un acuerdo, el TEDH abrirá un juicio.

Sócrates manifestó "una gran satisfacción" por la decisión del tribunal.

"Por primera vez tengo la certeza de que el arbitrio de estos 13 años de persecución judicial será analizado por un tribunal internacional", afirmó.

Denunció que desde que comenzó el caso el Estado portugués ha necesitado 11 años para analizar y emitir una acusación.

Sócrates se convirtió en 2025 en el primer ex primer ministro de Portugal en sentarse en el banquillo de los acusados.

La Fiscalía lo acusa de recibir hasta 34 millones de euros en sobornos entre 2006 y 2015 a través de diferentes negocios relacionados con el Grupo Espírito Santo y Portugal Telecom, el Grupo Lena y el proyecto turístico Vale do Lobo.

La 'Operación Marqués', como se bautizó la investigación, salió a la luz en noviembre de 2014 cuando Sócrates fue detenido en el aeropuerto de Lisboa. Llegó a pasar nueve meses de prisión preventiva en la cárcel de Évora, y otro mes y medio de arresto domiciliario.