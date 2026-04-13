Costa Rica incorpora en cédula de identidad voluntad para la donación de órganos y tejidos

El TSE indicó en un comunicado que las personas podrán indicar si desean donar solo órganos, únicamente tejidos (córneas, piel y huesos), o ambos; o bien, si no desean donar o prefieren no responder. Esa información quedará resguardada en el tribunal y será enviada al Ministerio de Salud, institución encargada de administrar el registro nacional de donantes.

"Resulta importante resaltar que la respuesta indicada por el usuario no aparecerá escrita en el documento de identidad, sino que estará vinculada a un código QR ubicado en la parte posterior de la cédula", explicó el TSE.

El código no mostrará directamente la decisión del portador, pues únicamente las autoridades de salud autorizadas podrán consultar la información cuando sea necesario, bajo estrictas medidas de seguridad y confidencialidad.

En el caso de los menores de edad que gestionen su tarjeta de identidad, la decisión podrá ser manifestada por quien ejerza la responsabilidad parental del solicitante (el padre, madre o quienes tengan la responsabilidad parental con sentencia judicial); si no se efectúa la gestión con alguna de estas personas, no podrá incluirse la voluntad para la donación de órganos y tejidos en el documento de la persona menor de edad.

Las personas podrán cambiar su respuesta cada vez que soliciten un nuevo documento de identidad. La actualización se reflejará de inmediato en el sistema institucional y será comunicada al Ministerio de Salud.

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El organismo electoral implementará la medida en cumplimiento de la Ley de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos.

Según manifestaron las autoridades, la donación permite que partes del cuerpo puedan ser utilizadas para ayudar a otras personas que necesitan un trasplante o tratamiento médico.