Ejército y oposición sursudanesa bloquean acceso humanitario y evacuan población, dice HRW

La organización dijo en un comunicado que, desde el repunte de la violencia entre ambos bandos, las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur (SSPDF) y Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLA/IO) han emitido órdenes de evacuación que han obligado a "cientos de miles" de civiles a huir de sus hogares.

Específicamente, los choques se han intensificado en el estado nororiental de Jonglei, donde al menos 280.000 personas han sido desplazadas por los bombardeos de las fuerzas gubernamentales y por las amenazas de las partes beligerantes, que HRW afirmó que han "cometido abusos" como asesinatos, violaciones o saqueos.

"Los ataques deliberados y selectivos contra civiles y propiedades civiles, los asesinatos ilegales y la violencia sexual pueden constituir crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad", recordó la ONG.

Según el derecho internacional humanitario, el desplazamiento forzoso de la población civil constituye un crimen de guerra y, para que una orden de evacuación sea lícita, el movimiento de los habitantes "debe ser necesario, no emitido por conveniencia o ventaja militar" y los residentes deben poder volver una vez cesen los combates.

Estas órdenes se han emitido "mientras ambas partes y sus aliados atacaban la infraestructura humanitaria e imponían graves obstáculos al acceso humanitario, agravando el sufrimiento de la población civil", indicó HRW.

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Asimismo, denunció que particularmente el Gobierno sursudanés ha impuesto "severas restricciones al acceso de los trabajadores humanitarios a zonas controladas por la oposición", así como una zona de exclusión aérea en las zonas de Lankien, Pieri y Akobo, lo que impidió la entrega de suministros esenciales y la evacuación de pacientes.

"Las autoridades de Sudán del Sur parecen estar instrumentalizando el acceso a la ayuda para sus propios fines, dejando a cientos de miles de civiles en una situación de extrema necesidad", sentenció HRW.

Sudán del Sur atraviesa una grave escalada de violencia política y étnica que ha puesto al país al borde de una nueva guerra civil, en un momento en el que la ONU estima que casi 10 millones de personas -unos dos tercios de la población- necesitarán ayuda en 2026 y 7,55 millones afrontarán niveles de crisis o peores de inseguridad alimentaria.