El ataque de Trump al papa y su imagen como Jesucristo indignan a católicos y políticos

"Me apena que el presidente haya elegido escribir palabras tan despectivas sobre el Santo Padre. El papa León no es su rival; ni ​​tampoco es el papa un político. Él es el Vicario de Cristo, que habla desde la verdad del Evangelio y para el cuidado de las almas", escribió en un comunicado el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU., el arzobispo Paul Coakley.

Como él, otros miembros de la iglesia católica denunciaron las declaraciones de Trump, quien aseguró el domingo que el pontífice es un hombre "débil contra el crimen" y "terrible en política exterior", aludiendo a sus críticas sobre Irán y Venezuela.

El sacerdote jesuita y escritor estadounidense James Martin, escribió en redes sociales: "Dudo que el papa pierda el sueño por esto, antes de iniciar su peregrinación a África. Pero el resto de nosotros sí deberíamos perderlo. Porque esto es desquiciado, falto de caridad y anticristiano. ¿Acaso no tiene fondo esta miseria moral?".

También figuras de la política nacional, como la excongresista republicana y exaliada del presidente, Marjorie Taylor Greene, han condenado sus palabras.

"Denuncio completamente esto y estoy rezando en contra de ello", publicó Greene en X.

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Trump, en un largo mensaje en su red Truth Social, instó al pontífice a "concentrarse en ser un gran papa, no un político", porque, aseguró, "está perjudicando a la iglesia católica".

"León debería ponerse las pilas como papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical", añadió el presidente.

Tras estas declaraciones Trump publicó en la noche del domingo una imagen que parece ser creada por inteligencia artificial en la que se muestra encarnando a la figura de Jesucristo y aparentemente sanando a un enfermo postrado en una cama.

La imagen desató un malestar inédito entre quienes habitualmente apoyan los pronunciamientos del presidente.

Por ejemplo, Isabel Brown, presentadora de un podcast católico del medio Daily Wire e influyente figura conservadora, lamentó que "esta publicación es, francamente, repugnante e inaceptable, pero también una profunda interpretación errónea del pueblo estadounidense que está experimentando un verdadero y hermoso renacimiento de la fe en Cristo en medio de nuestra cultura fracturada".

Michael Knowles, otro podcaster católico conservador alineado con Trump, se mostró contundente al asegurar que "al presidente le conviene tanto espiritual como políticamente, borrar la foto, sin importar la intención".

"Durante la Pascua ortodoxa, el presidente Trump atacó al papa -quien, con toda razón, se opone a la guerra de Trump en Irán- y, acto seguido, publicó esta fotografía suya, como si estuviera suplantando a Jesús. Esto ocurre tras la publicación de la semana pasada, en la que difundió su malévola diatriba durante la Pascua", señaló por su parte Taylor Greene.

En respuesta al republicano, Robert Prevost dijo este lunes a bordo del avión papal que "no tiene miedo a la Administración Trump" y que "seguirá levantando la voz para construir la paz".

El papa y el presidente de su país de nacimiento han protagonizado hasta ahora varios desencuentros, pero el desencadenante fue la condena de León XIV a la amenaza del republicano con acabar con "toda una civilización" en su guerra con Irán.

Aunque sin citar su nombre, el papa la ha tachado de inaceptable y ha animado a los fieles a "comunicarse" con los congresistas para pedir paz.