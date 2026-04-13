El bloqueo del estrecho de Ormuz anunciado por Trump empieza este lunes

Trump aseguró que Estados Unidos comenzará a "bloquear todos y cada uno de los barcos que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz", según dijo en un mensaje en Truth Social.

"También he dado instrucciones a nuestra Armada para que busque e intercepte a todos los buques en aguas internacionales que hayan pagado un peaje a Irán. Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar", aseguró el mandatario.

Más tarde, fue el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) quien indicó que sus fuerzas comenzarían a ejecutar el bloqueo a las 10:00 horas del lunes, a través de una publicación en X.

"El bloqueo se aplicará de manera imparcial contra los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes del Golfo Arábigo y del Golfo de Omán", concretó.

El Centcom agregó que las fuerzas estadounidenses no obstaculizarían la libertad de los buques que transiten hacia y desde puertos no iraníes, y que se proporcionaría información adicional a los marinos mercantes a través de un aviso formal antes de que comience el bloqueo.

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Trump señaló que otros países participarían en el bloqueo del estrecho, pero no especificó cuáles.

La agitación económica provocada por la guerra, que comenzó el pasado 28 de febrero, siguen notándose, el precio del petróleo se ha disparado y las bolsas han caído hoy tras el fracaso de las negociaciones del fin de semana y el anuncio del bloqueo del estrecho de Ormuz.