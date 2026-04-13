El Caricom ofrece sus condolencias a los allegados de los 30 muertos en estampida en Haití

"El Caricom expresa sus condolencias a los familiares de los fallecidos y espera por la recuperación de los heridos", dijo en un comunicado el organismo, presidido por Terrance Drew, también primer ministro de San Cristóbal y Nevis.

"El Caricom se mantiene solidario con Haití durante este tiempo de pérdida y lamento", agregó la organización caribeña.

La estampida mortal, cuya razón todavía se desconoce, ocurrió el pasado sábado en el monumento Ciudadela Henri o Laferrière, ubicada en la localidad de Milot, a unos 25 kilómetros de Cap-Haitinien, la segunda ciudad en importancia en el país, dijo el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé.

"Todas las autoridades competentes están plenamente movilizadas y en estado de máxima alerta para prestar, sin demora, la asistencia, la atención y el apoyo necesarios a las personas afectadas, así como a sus familiares", afirmó Fils-Aimé este domingo en un comunicado.

La dirección de Protección Civil estableció que, debido a la presencia de muchas personas en el lugar, en determinado momento se produjo una estampida con "numerosos" casos de asfixia y pérdidas de conciencia.

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El Gobierno afirmó que sigue la situación con la mayor atención y llamó a la población a mantener la calma y la prudencia, a la espera de los resultados de las investigaciones en curso destinadas a esclarecer las circunstancias de esta tragedia.

La Ciudadela Henri es una enorme fortaleza construida a principios del siglo XIX, pocos años después de la independencia haitiana de Francia.

El lugar contó el sábado con una mayor afluencia de personas debido a las festividades tradicionales.

Por su parte, la Comisión Municipal de Cap-Haitien se declaró en estado de alerta permanente y afirmó haber enviado una ambulancia y equipos de apoyo para contribuir a las operaciones de rescate, evacuación y atención a las víctimas.