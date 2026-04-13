El Cervantes de París repasa a Buñuel: "Su obra nunca fue más importante que ahora"

"Hay una reconquista de Buñuel en el cine, mucha gente habla de él. En un mundo donde avanza el fanatismo religioso, el nacionalismo, creo que la obra de Buñuel es más importante que antes", aseguró a EFE Diego Buñuel antes de dar el banderazo de salida al homenaje.

A lo largo de cinco semanas, la institución de promoción de la cultura española en el mundo proyectará siete de sus obras más significativas, representantes de sus periodos francés, español y mexicano, un ciclo que se cerrará el 18 de mayo con 'Viridiana'.

La primera jornada permitió visionar 'Un perro andaluz' y 'La edad de oro', película que da nombre a la retrospectiva en la que también podrán verse 'Los olvidados', 'Él', 'El río y la muerte' y 'El ángel exterminador'.

Diego Buñuel defendió la actualidad que siguen teniendo las películas de su abuelo, "que ya muy mayor hablaba de temas como el terrorismo, temáticas muy contemporáneas".

"En momentos en los que vamos a ver cambios importantes en la sociedad, en la civilización, en la cultura, conviene tener bases sólidas que nos puedan ayudar a ver el futuro y entender el pasado. Y creo que la obra de Buñuel forma parte de esas bases", dijo.

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Consideró, incluso, que el genial realizador aragonés se hubiera sentido cómodo con la llegada de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial: "Tenía pasión por los efectos visuales (...) Creo que algunas de las imágenes creadas por IA son completamente surrealistas".

Buñuel llegó a París en 1925 atraído por la viveza cultural de la capital francesa y junto a otros artistas españoles que había conocido en Madrid, como Salvador Dalí, inició una búsqueda cultural y de "búsqueda del escándalo".

Así dieron nacimiento al movimiento surrealista que, tras haber colaborado como ayudante de realización en 'Mauprat' de Epstein, Buñuel llevó al cine tres años más tarde con 'Un perro andaluz'.

"Su carrera empezó en Francia y terminó en Francia. Francia fue algo central en la vida de Buñuel", aseguró su nieto, que recordó también sus etapas española y mexicana.

"París tenía esa fuerza vital de creación que le llevaron a entrar en el movimiento surrealista junto a Dalí", dijo su nieto, que consideró que Buñuel aterrizó en la capital francesa "en un momento de la historia único".

Aquel grupo de jóvenes inquietos, señaló, "querían marcar su época y lo hicieron de una forma completamente nueva", con intelectuales de todas las disciplinas.

París fue el "detonador" de su obra y en ella encontró también a su esposa y un lugar donde empezar a aportar a aquel movimiento cultural.