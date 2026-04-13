El chavismo dice que estará preparado para ganar las elecciones en Venezuela "cuando sean"

"Ahora (los opositores) andan (pidiendo) elecciones ya. Las elecciones serán cuando sean y ese día las fuerzas revolucionarias estaremos preparadas para ganar como siempre hemos ganado", dijo el también secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Para Cabello, la oposición tiene "una preocupación" por que haya elecciones, y acusó, sin dar nombres, a personas beneficiadas de la amnistía aprobada en febrero de hacer "llamados y convocatorias para generar violencia".

"Aquí está demostrado que las elecciones no son la solución a los problemas, porque cada vez que pierden ellos una elección, entran en la fase de conspiración, de violencia, de no reconocer los resultados", dijo el ministro en la habitual rueda de prensa semanal del PSUV, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El chavismo defiende la cuestionada reelección de Nicolás Maduro en los comicios presidenciales de 2024 proclamada por un organismo electoral afín al oficialismo que no publicó los resultados desagregados, mientras que la oposición mayoritaria reclama la victoria de quien fue su candidato, Edmundo González Urrutia, con base en más del 80 % de las actas de votación que asegura haber recogido.

El domingo, la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado afirmó que los venezolanos están listos para participar en unas nuevas elecciones que permitan la transición hacia la democracia.

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Ese día, la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), presentó una hoja de ruta para celebrar "elecciones libres" que incluye la designación de nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Ya el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, había señalado el pasado 2 de marzo que habrá elecciones en el país suramericano, pero consideró prioritaria la recuperación económica.

El partido La Causa R aseguró este lunes que el país necesita un cronograma electoral "claro" en el menor tiempo posible que satisfaga la "aspiración de cambio" de los ciudadanos, mientras que los diputados opositores que integran la fracción Libertad aseguraron también hoy que para poder celebrar unos comicios con garantías se debe hacer un cambio en las instituciones.