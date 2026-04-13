El DAX 40 cae un 0,26 % entre la incertidumbre por el conflicto en Oriente Medio

El DAX inició la semana con una caída hasta los 23.742,44 puntos, por debajo de los 23.803,95 puntos con los que cerró el parqué alemán el pasado viernes.

El MDAX de las medianas empresas también terminó en rojo, al experimentar una caída del 0,43 %, hasta los 30.251,91 puntos, al tiempo que el tecnológico TecDAX perdió algo más, un 0,62 %, hasta las 3.507,41 unidades.

En una jornada en la que el barril de brent superó de nuevo los 100 dólares tras la interrupción de los contactos entre representantes de EE.UU. e Irán en Islamabad, el DAX 40 se vio lastrado también por la perspectiva de que el presidente estadounidense, Donald Trump, materialice su amenaza de cerrar el estrecho de Ormuz.

Las firmas ganadoras del día fueron la armamentística Rheinmetall, que ganó un 2,21 %, hasta los 1.496,20 euros por acción, al tiempo que la informática SAP subió un 2,24 % y sus participaciones quedaron en 142,50 euros, mientras que la farmacéutica Bayer se revalorizó un 1,87 %, hasta los 40,87 euros por título.

Como perdedoras terminaron el primer día de la semana la firma de telecomunicaciones Deutsche Telekom, que bajó un 5,94 %, hasta los 29,15 euros por acción, la compañía de neumáticos Continental, que se dejó un 2,33 %, hasta los 63,64 euros, y la empresa de servicios postales DHL, que perdió un 1,79 % hasta los 48,26 euros.