El embajador de la UE exige respeto para el papa ante las críticas de Trump

"El Papa es una institución única, de 2000 años con mucha historia, que ante todo exige respeto, sea uno católico o no, estemos de acuerdo en todos los puntos o no", manifestó Selmayr en un mensaje en su cuenta de la red social X, en alusión a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra León XIV.

Según Selmayr, que no cita expresamente a Trump en su mensaje, "en estos tiempos geopolíticos volátiles, los llamados consistentes del Papa León XIV a la paz, al respeto del derecho internacional, y a la diplomacia y el multilateralismo son más importantes que nunca antes".

El diplomático añade en su mensaje que la Unión Europea mantiene "un diálogo estructurado con la Santa Sede sobre política exterior y asuntos globales".

"Trabajamos diplomáticamente con la diplomacia del Papa en Roma y en todo el mundo para promover la paz, el derecho internacional y la solidaridad", destaca Selmayr, quien antes de ser embajador de la UE ante la Santa Sede, ejerció como jefe de gabinete y secretario general del expresidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

El presidente de EEUU dirigió el domingo un duro mensaje contra el papa León XIV al que ha reprochado ser "débil con el crimen y terrible en política exterior" y le ha instado a "concentrarse en ser un gran papa, no un político", entre otras críticas.

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El pontífice ha respondido a estas declaraciones del presidente de Estados Unidos, a quien ha recordado que la iglesia "tiene la obligación moral de ir contra la guerra", según dijo en declaraciones a los periodistas que viajan con él en su viaje a África, que ha comenzado este lunes.

León XIV aseguró además que no tiene "miedo" de la administración Trump o de "declarar fuertemente el mensaje del Evangelio".