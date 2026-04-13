El Gobierno congoleño y el grupo rebelde M23 mantendrán negociaciones en Suiza esta semana

Ambas partes trasladan así al país europeo el lugar de las negociaciones, que hasta ahora se realizaban en Doha, debido al conflicto en Oriente Medio y la "inseguridad" que se vive en Catar.

"Las conversaciones entre el Gobierno y la AFC se reanudarán, pero esta vez en Suiza, debido al clima de inseguridad en Doha. La delegación del Gobierno congoleño ya se encuentra allí, pero los preparativos ya habían comenzado el día 10 de este mes", declaró la mencionada fuente.

Si bien los rebeldes ya habían adelantado los nombres de sus doce negociadores, liderados por René Abandi, según medios locales, Kinsasa optó por no revelar la composición de su delegación.

"Nuestros delegados ya están allí. Por lo tanto, no hay que agitarse por los nombres de las personas. Es esta semana cuando se reanudarán las conversaciones", añadió a EFE la misma fuente.

Del mismo modo, tampoco reveló el día exacto del inicio de las negociaciones.

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En los días previos, el portavoz de AFC/M23, Lawrence Kanyuka, denunció en redes sociales que el Gobierno congoleño ya "pisoteó" la nueva ronda negociadora que se abre de Suiza por lanzar ataques contra sus posiciones.

El conflicto del este congoleño se agravó a finales de enero de 2025, cuando el M23, apoyado por la vecina Ruanda, tomó el control de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte; y, semanas después, de Bukavu, en Kivu del Sur, tras combates con el Ejército congoleño.

Ambas provincias son ricas en minerales como el coltán, fundamentales para la industria tecnológica en la fabricación de teléfonos móviles.

Desde que los presidentes congoleño, Félix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaron el pasado 4 de diciembre en Washington un acuerdo de paz en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump, ambas partes se han acusado mutuamente de violar el pacto.

Este acuerdo se suma a los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que el 15 de noviembre rubricaron en Doha un acuerdo marco para avanzar hacia el fin del conflicto.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la MONUSCO.