El Gobierno de Trump reinstalará la bandera LGTBIQ+ de Stonewall en Nueva York

Según un escrito presentado hoy ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el Servicio de Parques Nacionales de EE. UU. (NPS), supervisado por el Departamento del Interior del Gobierno de EE.UU. - que gestiona el monumento- instalará una bandera LGTBIQ+ en los próximos "siete días".

En febrero pasado, el NPS retiró la bandera del histórico monumento para hacer cumplir con una orden de Trump que afirma que solo se pueden izar las banderas aprobadas por el Congreso.

En su lugar, instalaron una bandera de Estados Unidos.

Ahora, montarán "tres banderas del mismo tamaño": la estadounidense en la parte superior y, "debajo de ella, a ambos lados, colocará la bandera del Orgullo y la bandera del propio NPS".

"Las partes reconocen y aceptan que este documento recoge todo el acuerdo alcanzado entre ellas, y que ninguna declaración, promesa, negociación o acuerdo —oral o escrito— que no esté incluido en la estipulación tendrá validez o efecto jurídico", recoge el documento de acuerdo entre las partes.

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Tras la retirada por parte del Gobierno, activistas y legisladores de la ciudad acudieron al monumento a izarla de nuevo, aunque después fue retirada de nuevo.

Otras organizaciones, como Washington Litigation Group y Lambda Legal Defense and Education Fund, demandaron a la Administración de Trump.

El tribunal "mantendrá jurisdicción sobre el caso para hacer cumplir los términos de esta estipulación", asegura la instancia.

La historia de Stonewall se remonta al 28 de junio de 1969, cuando fue escenario de unas masivas protestas contra la represión policial a personas de las colectividades diversas.

Durante una redada en la madrugada, los clientes del Stonewall Inn, un bar frecuentado por personas LGTBIQ+, en el barrio neoyorquino de Greenwich Village, se resistieron a la detención y a los abusos policiales por el simple hecho de pertenecer al colectivo.

Estas manifestaciones se alargaron varias noches y dieron pie al movimiento por los derechos del colectivo y a que se estableciera esa fecha como el Día del Orgullo LGTBIQ+.

En 2016, el expresidente demócrata Barack Obama declaró el bar Stonewall Inn, el parque situado frente a él y varias calles cercanas como Monumento Nacional.