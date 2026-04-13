El Kremlin respeta elección de Hungría y está dispuesto a entablar contacto con Magyar

"Hungría hizo su elección. La respetamos", dijo durante su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov añadió que el Kremlin "escuchó las declaraciones sobre la disposición al diálogo".

"Naturalmente esto será útil tanto para Moscú como para Budapest", indicó.

Señaló que Rusia está interesada "en las buenas relaciones con Hungría, al igual que con todos los países de Europa".

"Sabemos que respecto a los países europeos por ahora, lamentablemente, no podemos esperar reciprocidad, pero Rusia está abierta al diálogo", sostuvo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De paso descartó que la victoria de Magyar en las parlamentarias húngaras incida de algún modo en la guerra en Ucrania, ante la posibilidad de que el nuevo Gobierno húngaro desbloquee las ayudas a Ucrania y el nuevo paquete de sanciones a Rusia.

"Yo no pienso que esto tenga relación alguna con las perspectivas del desarrollo del conflicto ruso-ucraniano. Se trata, posiblemente, de procesos diferentes, por eso no veo que estén relacionados de algún modo", opinó.

Indicó que cualquier decisión de Bruselas dirigida a instigar "las aspiraciones militaristas del régimen de Kiev" no favorecerá la búsqueda de una solución pacífica.

"Los europeos no ocultan su política general dirigida a continuar la guerra, propiciar por todas las vías la continuación de la guerra. Nosotros, en cambio, estamos enfocados en lograr nuestros objetivos en el contexto de Ucrania. Para nosotros sería preferible lograrlos por medio de negociaciones político-diplomáticas. Mientras estas negociaciones no tengan un resultado continuará la operación militar especial", afirmó.

Respecto al futuro del oleoducto Druzhba que suministraba crudo ruso a Hungría y otros países europeos y actualmente está detenido por Ucrania, indicó que esa es una pregunta que es preciso plantear a la parte húngara.

No obstante, aprovechó la ocasión para insistir en que "Rusia es y seguirá siendo uno de los suministradores más fiables de hidrocarburos a nivel mundial".

En su primer discurso tras confirmarse su arrolladora victoria, Magyar prometió que el país centroeuropeo será bajo su Gobierno "un fuerte aliado de la Unión Europea y de la OTAN".