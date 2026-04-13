El Líbano dice que negociaciones con Israel sirven para desvincularle del expediente iraní

En una llamada con su homólogo alemán, Johann Wadephul, Rayyi indicó que "el Líbano busca alcanzar un alto el fuego a través de negociaciones directas con Israel, subrayando que este proceso ha establecido de forma efectiva una separación entre el expediente libanés y el camino iraní".

Además, según un comunicado del Ministerio de Exteriores, el jefe de la diplomacia libanesa insistió en que solo el Estado puede negociar "en nombre del Líbano" y consideró que la defensa de la soberanía nacional conforma actualmente el núcleo de los esfuerzos diplomáticos.

Está previsto que mañana, martes, tenga lugar una primera reunión a nivel de embajadores entre el Líbano e Israel en Estados Unidos, mediador en la iniciativa.

El Gobierno libanés busca detener la ofensiva aérea y terrestre israelí en marcha contra su territorio desde comienzos de marzo, de forma que ambos países puedan comenzar conversaciones de paz más extensas durante una tregua.

El grupo chií libanés Hizbulá, que se enfrenta a Israel, no forma parte de la iniciativa.

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Inicialmente, varios países presionaron para que el Líbano fuera incluido en el alto el fuego alcanzado la semana pasada por Irán y Estados Unidos, pero Israel anunció que continuaría sus ataques contra el territorio libanés, tratando este conflicto como un frente inconexo.