El nuevo Gobierno húngaro propondrá el retorno de Hungría al CPI tras el abandono de Orbán

"Ya no podemos detener el proceso (de salida), que concluirá en mayo (próximo)", dijo el líder conservador, ganador de las elecciones legislativas del domingo, sobre la salida de Hungría de la CPI.

"Pero vamos a solicitar de nuevo la adhesión de Hungría a la CPI", agregó Magyar en una rueda de prensa internacional celebrada en Budapest ante decenas de periodistas de todo el mundo.

La salida de la CPI fue anunciada en abril de 2025 con motivo de una visita del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a Budapest, investigado por supuestos crímenes de guerra por el CPI.

En cuanto a las relaciones entre Hungría e Israel, que bajo Orbán y Netanyahu han sido especialmente estrechas, Magyar aseguró hoy que su objetivo es tener "relaciones pragmáticas" con ese país.

En todo caso, destacó que su país tiene relaciones "especiales" con Israel, ya que muchas personas con nacionalidad y origen húngaro viven en el Estado judío, mientras que Hungría tiene una importante comunidad judía, una de las más grandes de Europa.

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"Tenemos una gran comunidad judía, que vive aquí en plena paz y nos vamos a aceptar ninguna forma de antisemitismo", aseguró Péter Magyar, ganador el domingo de las elecciones legislativas con una amplia mayoría parlamentaria.