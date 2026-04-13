El opositor Hounkpè admite derrota en presidenciales de Benín antes del resultado oficial

“Al término de una jornada electoral decisiva para el futuro de nuestra Nación, y a la luz de las grandes tendencias que surgen del recuento progresivo de los resultados, parece que se perfila una ventaja a favor del dúo Wadagni-Talata (Mariam Chabi, actual vicepresidenta)”, dijo Hounkpè en un comunicado del partido de las Fuerzas Cauris para un Benín Emergente (FCBE).

“Al ministro de Estado Romuald Wadagni le expreso mis felicitaciones republicanas. La democracia impone el respeto mutuo y elevarse por encima de las divisiones partidistas”, añadió.

Wadagni, de 49 años, contó el apoyo de los dos partidos de la coalición presidencial que ocupan todos los escaños de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) y todas las alcaldías del país, para ser el sucesor del presidente Patrice Talón, en el poder desde 2016.

“En este espíritu, expreso el deseo de que, en la conducción de los asuntos públicos, sepa inspirarse en ciertas orientaciones principales de nuestro proyecto, especialmente en materia de justicia social, inclusión económica, reformas institucionales y reconciliación nacional, a fin de responder con justicia y eficacia a las aspiraciones profundas de nuestro pueblo”, concluyó Hounkpè.

El exministro reconoció su derrota antes de que la Comisión Electoral Nacional Autónoma (CENA) anunciara los resultados electorales, previstos para este martes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las elecciones se celebraron este domingo en este pequeño país de África occidental, entre Nigeria y Togo, donde casi 7,9 millones -de unos 15 millones- de personas fueron llamadas a votar en los 17.000 colegios electorales del territorio y 112 centros repartidos en el extranjero.

Pese a los llamamientos a votar de los líderes políticos, EFE pudo observar en Cotonú, capital de Benín, y otras localidades una menor participación que en comicios anteriores, dónde los votantes solo podían votar por Hounkpé o Wadagni, tras el endurecimiento de las condiciones para la participación política por parte del Gobierno actual.

Hounkpè, de 56 años, considerado como oposición “moderada”, fue el único adversario del oficialismo en estas elecciones, aunque otros sectores opositores lo calificaron de “traidor” y consideraron su candidatura una “farsa”.

Durante la campaña, ambos aspirantes han intentado convencer a la población de que podían tomar las riendas del país en medio de la tensión política por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre pasado y frente al recrudecimiento de los ataques yihadistas en el norte del país.