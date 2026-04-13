El Prado indaga sobre cómo la fotografía cambió el mundo del arte y a los artistas

La muestra, integrada por una treintena de imágenes, se inauguró este lunes en Madrid y podrá verse hasta el 5 de julio en la pinacoteca.

La llegada de la fotografía en el siglo XIX transformó la manera de representar, documentar y proyectar la identidad del artista y sus espacios de creación, una "herramienta de marketing y publicidad a través de la que modular su imagen y presentarla al mundo", según explicó hoy a Efe Alfonso Palacio, director Adjunto de Conservación e Investigación del Museo del Prado.

Los artistas utilizaron la fotografía en sus inicios como "una herramienta de publicidad para mostrar su imagen personal y la de sus estudios", lo que, de alguna manera les ayudó a "construir su identidad".

Posaban solos o en grupo, mostraban sus talleres y documentaron tanto el proceso para realizar sus obras. El retrato fue uno de los primeros géneros asumidos por el nuevo medio, funcionó como afirmación de identidad y estatus a través de poses meditadas, atributos significativos e indumentarias asociadas al oficio.

La muestra está integrada por fotografías de los últimos años del siglo XIX y principios del XX, y muestran espacios como el estudio de Federico de Madrazo en Madrid, el proceso de documentación del modelado del frontón de la Biblioteca Nacional de Agustín de Querol, o el Gabinete de las Maravillas donde convivían antigüedades y otros objetos.

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La exposición presta especial atención a la presencia femenina en los ambientes artísticos, como el retrato de María Luisa de la Riva en su estudio parisino o el de la pintora Fernanda Francés y las alumnas de Cecilio Pla, además del evocador patio de las Doncellas del Real Alcázar de Sevilla.

En las imágenes se pueden ver poses meditadas, atributos significativos e indumentarias asociadas al oficio.

Beatriz Sánchez Torija, comisaria de la muestra y miembro del área de Conservación de dibujos, estampas y fotografías del museo, incidió en que la exposición exhibe la evolución de técnicas y soportes.

Desde los papeles albuminados y los retratos en formato tarjeta de París o 'carte de visite' o tarjeta promenade a procesos como el platinotipo, el ferrotipo, el autocromo o las copias de la gelatina.

Las imágenes forman parte de los fondos del Prado, y llegaron a estas dependencias procedentes de los archivos de Luis y Federico de Madrazo, Dióscoro Puebla, Rafael Rocafull o Cecilio Pla, entre otros, aunque algunas de ellas son de autores desconocidos.

La exposición se enmarca en el programa de difusión de colecciones del siglo XIX bajo el título 'Almacén abierto', que desde 2009 ha permitido el desarrollo de proyectos expositivos de pequeño formato que abordan múltiples perspectivas artísticas y técnicas, con obras que no están expuestas de forma habitual.