El presidente argelino subraya la "autoridad moral única" del papa en el contexto actual

"Hoy, su santidad, usted es uno de los defensores más fervientes de la justicia social, en un momento en que la brecha de desigualdad económica se está ampliando drásticamente a escala mundial, particularmente entre el norte y el sur", declaró el mandatario argelino en el encuentro celebrado en la sala de conferencias de la Gran Mezquita de Argelia, antes de visitar el templo.

"Nos consideramos sus fieles y firmes aliados en la consecución de esta noble misión (la justicia social)", aseguró.

Tebún hizo alusión a la crisis en Oriente Medio para valorar al pontífice como "la voz más elocuente a favor de la paz en el mundo, en un momento en que los conflictos siguen socavando la seguridad y la estabilidad de muchas regiones".

"Nuestras voces se unen a las suyas para implorar seguridad y paz duraderas en la región del Golfo, y que el Líbano supere las injustas pruebas que sigue padeciendo", concretó.

El mandatario argelino recordó que es la primera vez que el parís norteafricano recibe a un papa, lo que confiere a esta visita "una resonancia única y profundamente simbólica".

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Asimismo, le dio la bienvenido a la tierra de San Agustín, "su padre espiritual y una de las mentes más brillantes de la historia del pensamiento humano".

Tebún reafirmó el "compromiso total e inquebrantable de Argelia de continuar su estrecha cooperación con el Vaticano" con el fin de "promover el entendimiento sobre la división, el diálogo sobre la confrontación y la convivencia y la cooperación sobre la hostilidad y la discordia".