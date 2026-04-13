El presidente de Guatemala espera que nuevo fiscal general "rescate" al Ministerio Público

"Lo que el país necesita es una persona que rescate a la Fiscalía de los abusos a los que fue sujeta como parte de su cooptación por parte de las redes criminales, y que restablezca la capacidad de funcionar de una manera efectiva e independiente", expuso el gobernante en una rueda de prensa.

Las palabras de Arévalo de León tienen lugar de cara a la elección esta semana de seis candidatos al cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público, quienes serán designados este viernes por una comisión de postulación. Posterior de ese listado, el mandatario escogerá al nuevo fiscal general para el período 2026-2030.

Actualmente el cargo es ocupado desde hace ocho años por la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción en varios casos de alto impacto desde que ocupa el puesto en 2018.

Porras Argueta, quien busca su reelección y quien ha intentado en reiteradas ocasiones derribar el Gobierno de Arévalo de León, es un "peligro" para Guatemala y no tiene posibilidades de mantenerse en el puesto, según indicó este lunes el mismo mandatario.

"No hay ninguna posibilidad de ratificarla en el cargo. Ella no es idónea sino que es peligrosa para Guatemala", aseveró el gobernante.

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Arévalo de León resaltó que "es muy importante" que la evaluación que realice esta semana la comisión de postulación a fiscal general determine que los candidatos sean "éticos" y tengan méritos porque "los ojos de Guatemala están puestos en este proceso".

"El país necesita a personas íntegras que estén al frente de las instituciones de justicia, que estén comprometidas con el combate a la corrupción, que defiendan a su democracia y que no le den la espalda a nuestro pueblo", concluyó.