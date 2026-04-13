El regreso de 'Euphoria' o el arte de Calder, Miguel Ángel y Rodin, citas de la semana

Este lunes regresa 'Euphoria' con su esperadísima tercera temporada, de nuevo protagonizada por Zendaya, Jacob Elordi, Hunter Schafer y Sydney Sweeney, y que contará con la colaboración de Rosalía. La serie se estrenó en 2019 y su historia juvenil en un ambiente de drogas, sexo, prostitución y amor, fue un éxito inmediato en HBO. Nueve premios Emmy avalan esta serie que es una adaptación de una producción israelí.

Para quien esté en París a partir del miércoles 15, hay dos citas obligadas con la escultura. Por un lado, la espectacular Fundación Louis Vuitton dedicará una gran exposición al estadounidense Alexander Calder, que introdujo el movimiento real en la escultura con sus 'móviles', como los bautizó Marcel Duchamp. Y por otro, el Museo del Louvre enfrenta en una exposición a otros dos grandes escultores, Miguel Ángel y Rodin, dos visiones diferentes del clasicismo.

'Clair Obscur: Expedition 33' llega como el gran favorito a la noche de los BAFTA Games, que elegirán los mejores videojuegos del año. Esta producción francesa de rol y fantasía cuenta con 12 nominaciones y ya fue la gran triunfadora de los Game Awards, con 9 premios. En la gala británica tratarán de aguarle la fiesta 'Dispatch', que tiene nueve candidaturas, y 'Ghost of Yotei', con ocho.

La ciudad mexicana de Guadalajara se convierte una vez más en lugar de cita del mejor cine mundial con su Festival Internacional de Cine, el más importante de América Latina. Chile será el invitado de honor y se entregarán premios especiales a los directores chilenos Maité Alberdi y Pablo Larraín, y al actor y productor venezolano Edgar Ramírez.