España reabre su embajada en Teherán

"Junto con mi comprometido equipo, he reabierto hoy la Embajada de España en Teherán con el fin de sumarnos a los esfuerzos en favor de la paz procedentes de todos los frentes posibles, siguiendo las instrucciones del ministro @jmalbares", dijo en su cuenta de X el diplomático.

Sánchez-Benedito publicó dos fotografías en la puerta de la embajada con parte del personal de la legación diplomática.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dio instrucciones el pasado jueves para que Sánchez-Benedito regresara a la capital iraní y reabriese la embajada, un día después de que Estados Unidos e Irán acordaran un alto el fuego de dos semanas.

La Embajada de España en Irán fue evacuada el 7 de marzo ante los bombardeos y después de facilitar la salida de todos los españoles residentes en ese país que así lo desearon.

En estos momentos, hay unos 130 españoles que decidieron permanecer en el país.

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Irán y Estados Unidos mantuvieron conversaciones directas en Pakistán el sábado, en unas negociaciones lideradas por el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance.

Tras 21 horas de negociaciones no alcanzaron un acuerdo, lo que llevó al presidente estadounidense, Donald Trump, a anunciar ayer que su país bloqueará el estrecho de Ormuz, una medida que entrará en vigor este lunes a las 14.00 GMT.