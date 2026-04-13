Filipinas anuncia reducción de impuestos a derivados del petróleo por la crisis energética

El anuncio se produce tras el fracaso de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad (Pakistán) para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero, en la que también participa Israel y que tiene entre sus principales focos de tensión el estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético mundial.

Marcos aseguró que la orden reducirá los precios de estos derivados del petróleo de inmediato y que su Gobierno debatirá el martes posibles ajustes también sobre los impuestos especiales que gravan la gasolina y el diésel, durante una rueda de prensa en el palacio presidencial de Malacañang recogida por la Agencia Filipina de Noticias.

La crisis energética provocada por el bloqueo de Ormuz, que en tiempos de paz canaliza en torno al 20 % del crudo mundial, afecta especialmente a las naciones de Asia, altamente dependientes de los envíos procedentes de países del Golfo Pérsico.

La secretaria de Energía, Sharon Garin, indicó hoy que Filipinas, en estado nacional de emergencia energética desde el 24 de marzo, contaba el pasado viernes con reservas de combustible para aproximadamente 50 días: 54 de gasolina, 48 de diésel y 36 de gas licuado de petróleo.

Filipinas verá reducido en 3,36 pesos filipinos (0,06 dólares o 0,05 euros aproximadamente) el precio del litro de GLP y en 5,6 pesos filipinos (alrededor de 0,10 dólares o 0,092 euros) el de queroseno, indicó hoy Marcos en su comparecencia.

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Esta intervención se suma a otras medidas aplicadas por las autoridades filipinas en medio de la crisis energética, entre ellas la concesión de subsidios para determinados empleados del transporte.

Asimismo, la compañía que opera la única refinería de Filipinas, Petron, informó el 30 de marzo que había pactado la compra de 2,48 millones de barriles de crudo procedente de Rusia, en medio de la crisis de abastecimiento.